LIVE Italia-Belgio 3-0 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | spazzati via! Azzurri implacabili e in semifinale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.04 Appuntamento dunque a sabato 27 settembre contro una tra Polonia e Turchia. Si giocherà, come detto, o alle 8.30 o alle 12.30. Più tardi, alle 14.00, potrete seguire su OA Sport la Diretta Live di Polonia-Turchia. Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 11.03 6 muri e ben 8 ace per gli azzurri. 11.02 Miglior realizzatore Roberto Russo con 12 punti (ben 4 muri), seguono Michieletto con 11, Bottolo 10, Romanò 7, Gargiulo 5, Giannelli 4. 11.00 Oggi l’Italia è salita ulteriormente di livello rispetto agli ottavi con l’Argentina. 🔗 Leggi su Oasport.it
