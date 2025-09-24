CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.02 Miglior realizzatore Roberto Russo con 12 punti (ben 4 muri), seguono Michieletto con 11, Bottolo 10, Romanò 7, Gargiulo 5, Giannelli 4. 11.00 Oggi l’Italia è salita ulteriormente di livello rispetto agli ottavi con l’Argentina. Se sarà quella di oggi anche in semifinale, allora potrà giocarsela senza timori reverenziali anche contro la favoritissima Polonia di Leon, Kurek e Kochanowski. 10.59 Sabato 27 settembre gli azzurri affronteranno una tra Polonia e Turchia. Si giocherà o alle 8.30 o alle 12.30. 10.58 Settima semifinale della sua storia per l’Italia ai Mondiali, la seconda consecutiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Belgio 3-0, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: belgi spazzati via, azzurri in semifinale!