LIVE Italia-Belgio 2-0 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | anche il secondo set dominato 25-18

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inizia il terzo set con Gargiulo in battuta. 10.25 Chiaramente è un’altra Italia rispetto alla fase a gironi, ma questo l’avevamo capito già contro l’Argentina. Adesso bisogna completare l’opera. 10.23 6 punti per Russo, 5 a testa per Michieletto, Bottolo, Romanò e Gargiulo. Questo la dice lunga su quanto stia diffenziando il gioco Giannelli, autore a sua volta di 4 punti. 25-18 Muro di Russo su Reggers. ITALIA-BELGIO 2-0. 24-18 Larga la battuta di Deroo. 23-18 Difeso il diagonale di Romanò, poi invasione a rete di Michieletto. Time-out De Giorgi. 23-17 Difeso l’attacco di Michieletto, poi primo tempo di Coolman. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Belgio 2-0, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: anche il secondo set dominato, 25-18

In questa notizia si parla di: italia - belgio

La Spagna ha battuto il Portogallo la sera emotiva mentre l’Italia sconfigge il Belgio

Belgio-Italia femminile: dove vederla, orario e probabili formazioni

Calcio femminile, Italia in cerca di rivincite contro il Belgio agli Europei 2025: obiettivo vittoria a Sion

CAMPIONATI DEL MONDO MASCHILI: DOMANI I QUARTI DI FINALE CONTRO IL BELGIO, LE DICHIARAZIONI DEL CT DE GIORGI Manila. Mancano meno di 24 ore al match tra Italia e Belgio di domani alle ore 9.30 (diretta Rai2, Rainews.it, RaiPlay.it, DAZN - facebook.com Vai su Facebook

Mondiali pallavolo maschile 2025, Italia-Belgio: quando si gioca e dove vederla in tv - X Vai su X

LIVE! Italia-Belgio: gli Azzurri vogliono la semifinale mondiale; LIVE Mondiale, quarti: Italia-Belgio 2-0, 0-1 con Reggers nel terzo set; Mondiali volley, Italia-Belgio: è sfida per un posto in semifinale. Il primo set è degli azzurri - Il primo set è azzurro 25-13.

LIVE Italia-Belgio 0-0, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: inizia un quarto di finale di fuoco - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3- Secondo oasport.it

Italia-Belgio, risultato in diretta dei quarti dei mondiali di volley: azzurri per un posto in semifinale - Appuntamento oggi alle 9:30 per il match di quarti di finale dei Mondiali di pallavolo tra Italia e Belgio, con gli azzurri favoriti: la partita sarà ... Da fanpage.it