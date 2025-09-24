CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 In rete il servizio di Deroo. Inizia il secondo set con Deroo in battuta. 9.55 La partita è appena iniziata: servono calma, concentrazione ed equilibrio. 9.55 3 ace e 3 muri sin qui per gli azzurri. 9.53 3 punti per Gargiulo, 2 a testa per Michieletto, Bottolo, Giannelli, Russo e Romanò. Questo avvio di partita conferma la nostra sensazione: è una Italia che sta andando in crescendo di forma in questo Mondiale, progredendo gradualmente dopo ogni turno. 25-13 Primo tempo di Russo su Coolman. ITALIA-BELGIO 1-0. 24-13 In rete il servizio di Fafchamps. 23-13 Parallela di Reggers, che è rientrato dopo aver riposato per un giro in panchina. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Belgio 1-0, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: primo set a senso unico, 25-13