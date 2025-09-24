LIVE Italia-Belgio 0-0 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | inizia un quarto di finale di fuoco
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Subito uno scambio lungo, invasione a rete del Belgio. 0-1 Primo tempo di Coolman. 9.30 Inizia la partita con Gargiulo in battuta. 9.27 Il sestetto dell’Italia: Giannelli-Romanò, Michieletto-Bottolo, Russo-Gargiulo, libero Balaso. 9.26 Va detto che anche Emanuele Zanini, ct del Belgio, ha messo la mano destra sul petto durante l’Inno di Mameli. 9.25 Inno nazionale italiano. 9.24 Inno nazionale belga. 9.23 Si gioca a Pasay City, nelle Filippine. 9.22 Rispetto ad otto giorni fa, l’Italia è salita di livello. Soprattutto è migliorata nella fase difensiva, sostanzialmente quasi inesistente nel primo match contro il Belgio. 🔗 Leggi su Oasport.it
