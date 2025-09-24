LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | l’Italia insegue le medaglie dopo la frazione maschile

Oasport.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 16.11 Si stacca Lucas Plapp. Come le altre nazioni, eccezion fatta per l’Italia, anche l’Australia ha perso il terzo uomo sul tratto più duro 16.10 L’Italia chiude la frazione maschile in terza posizione provvisoria con un ritardo di 14? dalla Francia. Il terzetto azzurro femminile è composto da Soraya Paladin, Monica Trinca Colonel e Federica Venturelli. 16.09 Questa la classifica al secondo intermedio: 1 Australia 18.24,81 0.00,0 52.787 2 France 18.36,85 0.12,04 52.218 3 Italy 18.38,4 0.13,59 52.146 4 Switzerland 18.40,14 0.15,33 52. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ciclismo mondiali 2025 in diretta l8217italia insegue le medaglie dopo la frazione maschile

© Oasport.it - LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia insegue le medaglie dopo la frazione maschile

In questa notizia si parla di: ciclismo - mondiali

Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo

Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda

Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert

LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: inizia la gara, l’Italia insegue una medaglia; LIVE! L'Italia sogna in grande con la staffetta mista: si punta all'oro; Mondiali UCI di ciclismo su strada 2025: programma, le stelle da seguire e dove vedere le gare in diretta.

live ciclismo mondiali 2025LIVE! Crono staffetta Ruanda. L'Italia sogna l'oro nella mixed relay. Diretta, aggiornamenti, risultati di Mercoledì 24 settembre - 45 si comincia col Benin, con la crono suddivisa da tre blocchi diversi. Riporta eurosport.it

live ciclismo mondiali 2025LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Evenepoel fa tris dominando, Pogacar giù dal podio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 17:00 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della cronometro ... Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Ciclismo Mondiali 2025