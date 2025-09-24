CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 16.11 Si stacca Lucas Plapp. Come le altre nazioni, eccezion fatta per l’Italia, anche l’Australia ha perso il terzo uomo sul tratto più duro 16.10 L’Italia chiude la frazione maschile in terza posizione provvisoria con un ritardo di 14? dalla Francia. Il terzetto azzurro femminile è composto da Soraya Paladin, Monica Trinca Colonel e Federica Venturelli. 16.09 Questa la classifica al secondo intermedio: 1 Australia 18.24,81 0.00,0 52.787 2 France 18.36,85 0.12,04 52.218 3 Italy 18.38,4 0.13,59 52.146 4 Switzerland 18.40,14 0.15,33 52. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia insegue le medaglie dopo la frazione maschile