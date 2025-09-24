LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | l’Australia vince l’oro beffata la Francia! Italia ai piedi del podio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 16.54 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della cronostaffetta a squadre mista dei Mondiali 2025. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 16.52 La Svizzera può recriminare per il problema meccanico di Marlen Reusser. La neocampionessa del mondo elitè ha dovuto cambiare bici dopo il primo intermedio, dove la Svizzera ha fatto registrare il miglior tempo. La fuoriclasse elvetica è riuscita a rientrare sulle compagne trainando Ruegg fino all’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - mondiali
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
SPINGEREEEEEEE I Mondiali di ciclismo in Ruanda continuano: alle 13.45 parte la staffetta mista a cronometro! Matteo Sobrero e gli altri cinque azzurri vogliono la medaglia in una specialità che ci porta fortuna! La Nazionale infatti ha conquistato tre pod - X Vai su X
#Ciclismo, nazionali azzurre in chiaroscuro ai Mondiali in Ruanda tuttobiciweb - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia insegue le medaglie dopo la frazione maschile; LIVE! L'Italia sogna in grande con la staffetta mista: si punta all'oro; Mondiali UCI di ciclismo su strada 2025: programma, le stelle da seguire e dove vedere le gare in diretta.
LIVE! Crono staffetta Ruanda. L'Italia sogna l'oro nella mixed relay. Diretta, aggiornamenti, risultati di Mercoledì 24 settembre - 45 si comincia col Benin, con la crono suddivisa da tre blocchi diversi. Segnala eurosport.it
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: azzurri per una medaglia nel Team Relay - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova del Team ... Si legge su oasport.it