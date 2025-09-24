CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 16.54 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della cronostaffetta a squadre mista dei Mondiali 2025. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 16.52 La Svizzera può recriminare per il problema meccanico di Marlen Reusser. La neocampionessa del mondo elitè ha dovuto cambiare bici dopo il primo intermedio, dove la Svizzera ha fatto registrare il miglior tempo. La fuoriclasse elvetica è riuscita a rientrare sulle compagne trainando Ruegg fino all’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Australia vince l’oro, beffata la Francia! Italia ai piedi del podio