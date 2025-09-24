CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 14.07 Nuovo miglior tempo al primo intermedio per l’Etiopia, prima nazione a scendere sotto il muro dei 14 minuti. La formazione etiope è transitata in 13.58, 48 14.05 Si scompone il trenino del Benin che rimane con due corridori. 14.03 L’Uganda transita al primo intermedio in 14.14, 01 con oltre 2 minuti di vantaggio sul Benin. 14.01 Parte la Cina che nel terzetto maschile schiera Li You, Jiankun Liu e Haoyu Su. 13.58 Dopo la Cina, che partirà alle 14.01, ci saranno una quarantina di minuti di pausa prima di arrivare alla partenza della prossima nazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: inizia la Team Relay, l’Italia insegue una medaglia