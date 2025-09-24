LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | inizia la gara l’Italia insegue una medaglia
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 13.46 Il primo terzetto in strada è quello del Benin. 13.45 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Team Relay dei Mondiali di ciclismo. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova del Team Relay, cronometro a squadre miste valida per i Mondiali di ciclismo 2025 di Kigali (Ruanda). Siamo giunti alla quarta giornata della rassegna iridata, l’ultima dedicata alle gare contro il tempo. Fino ad ora, la nazionale italiana ha raccolto una medaglia di bronzo con Federica Venturelli, abile a insidiarsi sul gradino più basso del podio nella crono U23 di lunedì. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - mondiali
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
SPINGEREEEEEEE I Mondiali di ciclismo in Ruanda continuano: alle 13.45 parte la staffetta mista a cronometro! Matteo Sobrero e gli altri cinque azzurri vogliono la medaglia in una specialità che ci porta fortuna! La Nazionale infatti ha conquistato tre pod - X Vai su X
#Ciclismo, nazionali azzurre in chiaroscuro ai Mondiali in Ruanda tuttobiciweb - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: azzurri per una medaglia nel Team Relay; LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Mouris si prende la crono juniores, ottima sesta piazza per Capello; LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’olandese Arens vince l’oro nella crono junior. Indietro le azzurre.
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Evenepoel fa tris dominando, Pogacar giù dal podio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 17:00 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della cronometro ... Segnala oasport.it
LIVE! Crono staffetta Ruanda. L'Italia sogna l'oro nella mixed relay. Diretta, aggiornamenti, risultati di Mercoledì 24 settembre - 45 si comincia col Benin, con la crono suddivisa da tre blocchi diversi. Da eurosport.it