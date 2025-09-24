CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 13.46 Il primo terzetto in strada è quello del Benin. 13.45 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Team Relay dei Mondiali di ciclismo. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova del Team Relay, cronometro a squadre miste valida per i Mondiali di ciclismo 2025 di Kigali (Ruanda). Siamo giunti alla quarta giornata della rassegna iridata, l’ultima dedicata alle gare contro il tempo. Fino ad ora, la nazionale italiana ha raccolto una medaglia di bronzo con Federica Venturelli, abile a insidiarsi sul gradino più basso del podio nella crono U23 di lunedì. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: inizia la gara, l’Italia insegue una medaglia.