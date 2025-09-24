LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | inizia la gara attesa per la partenza dell’Italia
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 14.39 Miglior tempo per l’Etiopia che transita al quarto rilevamento cronometrico in 45.11, 35 14.37 L’Uganda transita al quarto intermedio in 47.18, 69 14.35 Questa la classifica provvisoria dopo la frazione maschile: 1 China 27.54,73 0.00,0 44.927 2 Ethiopia 28.47,56 0.52,83 43.553 3 Uganda 29.20,97 1.26,24 42.726 4 Rwanda 29.21,21 1.26,48 42.721 5 Benin 33.43,17 5.48,44 37.189 14.32 Il terzetto femminile cinese è composto da Luyao Zeng, Hao Zhang e Qing Zhao 14.29 Miglior tempo per la Cina che termina la frazione maschile in 27. 🔗 Leggi su Oasport.it
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
SPINGEREEEEEEE I Mondiali di ciclismo in Ruanda continuano: alle 13.45 parte la staffetta mista a cronometro! Matteo Sobrero e gli altri cinque azzurri vogliono la medaglia in una specialità che ci porta fortuna! La Nazionale infatti ha conquistato tre pod - X Vai su X
#Ciclismo, nazionali azzurre in chiaroscuro ai Mondiali in Ruanda tuttobiciweb - facebook.com Vai su Facebook
