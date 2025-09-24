LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | bene la Spagna partita la cronometro dell’Italia
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 15.59 Il Belgio chiude la propria prova con un ritardo di 2.24, 15 dalla Spagna ed occupa la seconda posizione provvisoria. 15.58 Sobrero si è staccato molto presto. Toccherà quindi a Frigo e Cattaneo stringere i denti e fare più chilometri del previsto in due. 15.57 L’Italia passa in testa al primo rilevamento cronometrico!! Gli azzurri hanno un vantaggio di 2.25? sulla Francia ed 11? sulla Svizzera. 15.56 Si stacca Matteo Sobrero! L’azzurro perde contatto dai compagni già sulla Cote de Nyanza. 15.54 Nuovo miglior tempo al primo intermedio! La Francia transita in 12. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - mondiali
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
SPINGEREEEEEEE I Mondiali di ciclismo in Ruanda continuano: alle 13.45 parte la staffetta mista a cronometro! Matteo Sobrero e gli altri cinque azzurri vogliono la medaglia in una specialità che ci porta fortuna! La Nazionale infatti ha conquistato tre pod - X Vai su X
#Ciclismo, nazionali azzurre in chiaroscuro ai Mondiali in Ruanda tuttobiciweb - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: inizia la gara, l’Italia insegue una medaglia; LIVE! L'Italia sogna in grande con la staffetta mista: si punta all'oro; Mondiali UCI di ciclismo su strada 2025: programma, le stelle da seguire e dove vedere le gare in diretta.
LIVE! Crono staffetta Ruanda. L'Italia sogna l'oro nella mixed relay. Diretta, aggiornamenti, risultati di Mercoledì 24 settembre - 45 si comincia col Benin, con la crono suddivisa da tre blocchi diversi. eurosport.it scrive
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Evenepoel fa tris dominando, Pogacar giù dal podio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 17:00 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della cronometro ... Lo riporta oasport.it