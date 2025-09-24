LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | azzurri per una medaglia nel Team Relay

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova del Team Relay, cronometro a squadre miste valida per i Mondiali di ciclismo 2025 di Kigali (Ruanda). Siamo giunti alla quarta giornata della rassegna iridata, l’ultima dedicata alle gare contro il tempo. Fino ad ora, la nazionale italiana ha raccolto una medaglia di bronzo con Federica Venturelli, abile a insidiarsi sul gradino più basso del podio nella crono U23 di lunedì. La staffetta prevede il solito e tortuoso tracciato della capitale ruandese. Saranno 41.8 i km totali, intervallati da un punto di transizione situato al km 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

