LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | azzurri per una medaglia nel Team Relay
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova del Team Relay, cronometro a squadre miste valida per i Mondiali di ciclismo 2025 di Kigali (Ruanda). Siamo giunti alla quarta giornata della rassegna iridata, l’ultima dedicata alle gare contro il tempo. Fino ad ora, la nazionale italiana ha raccolto una medaglia di bronzo con Federica Venturelli, abile a insidiarsi sul gradino più basso del podio nella crono U23 di lunedì. La staffetta prevede il solito e tortuoso tracciato della capitale ruandese. Saranno 41.8 i km totali, intervallati da un punto di transizione situato al km 20. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - mondiali
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
ULTIM'ORA CICLISMO Mondiali, Pellizzari non parteciperà alla prova in linea Lo ha annunciato il CT Marco Villa: al suo posto Garofoli #SkySport - X Vai su X
Mondiali #Kigali2025, le ragazze aprono la terza giornata: De Laurentiis e Pegolo sfidano le migliori juniores al mondo. Segui la nostra diretta #ciclismo #MondialiFemminili https://www.tuttobiciweb.it/article/1758544196 - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Mouris si prende la crono juniores, ottima sesta piazza per Capello; Mondiali UCI di ciclismo su strada 2025: programma, le stelle da seguire e dove vedere le gare in diretta; LIVE! È il giorno delle crono juniores: Mattia Agostinacchio per l'oro.
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: in corso la crono juniores, Capello il primo degli azzurri a partire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE JUNIORES DALLE 11. Segnala oasport.it
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’olandese Arens vince l’oro nella crono junior. Indietro le azzurre - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE JUNIORES DALLE 14. oasport.it scrive