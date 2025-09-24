LIVE Berrettini-Munar ATP Tokyo 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini e Jaume Munar, partita valevole per il primo turno dell’ATP 500 di Tokyo 2025 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini e Jaume Munar, partita valevole per il primo turno dell’ATP 500 di Tokyo 2025. Esordio complicato per il tennista italiano nel torneo giapponese: l’azzurro affronta l’insidioso spagnolo Jaume Munar, numero trentasette del mondo. Seconda partita dal rientro nel circuito per Berrettini: dopo un lungo stop che l’ha costretto ai box tutta l’estate, il romano è tornato in azione la settimana scorsa nell’ATP 250 di Hangzhou. 🔗 Leggi su Oasport.it
