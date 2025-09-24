LIVE Berrettini-Munar 6-4 6-2 ATP Tokyo 2025 in DIRETTA | vittoria convincente dopo 137 giorni e accesso agli ottavi!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI BERRETTINI 5.56 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-Munar. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 5.54 Al prossimo turno Matteo Berrettini affronterà il vincente del match tra Casper Ruud, testa di serie numero 4, e Shintaro Mochizuki, wild card locale che nel 2023 raggiunse la semifinale. 5.53 Questo il punto con cui Berrettini ha chiuso il match: Back in the winner’s circle Berretini beats Munar 6-4 6-2 in Tokyo for his first win since Rome! #kinoshitajotennis pic. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: berrettini - munar
LIVE Berrettini-Munar 0-0, ATP Tokyo 2025 in DIRETTA: entrano in campo i due giocatori
LIVE Berrettini-Munar, ATP Tokyo 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro
ATP Tokyo 2025: Berrettini trova Munar, Darderi sfida Nishioka. Alcaraz parte con Baez
Berrettini-Munar: orario, precedenti e dove vederla in tv Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Sorteggiato il tabellone dell'ATP 500 di Tokyo, in programma dal 24 al 30 Settembre! Due gli italiani al via: Luciano Darderi sfiderà Yoshihito NIshioka nel primo round, mentre Matteo Berrettini affronterà Jaume Munar. Mattia Bellucci sfiderà Ethan Quinn d - X Vai su X
LIVE Berrettini-Munar, ATP Tokyo 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro; Matteo Berrettini torna a ruggire! Convincente vittoria su Munar e pass per gli ottavi a Tokyo; Alcaraz e Berrettini al via: il tabellone di Tokyo.
LIVE Berrettini-Munar 5-4, ATP Tokyo 2025 in DIRETTA: l’italiano serve per vincere il primo set - Di pochissimo largo il rovescio incrociato di Berrettini 30- Riporta oasport.it
Dove vedere Berrettini-Munar nell'Atp 500 di Tokyo - In tanti in questo match si aspettano una rinascita di Berrettini, che non gioca da Wimbledon ... Scrive corriere.it