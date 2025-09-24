CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI BERRETTINI 5.56 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-Munar. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 5.54 Al prossimo turno Matteo Berrettini affronterà il vincente del match tra Casper Ruud, testa di serie numero 4, e Shintaro Mochizuki, wild card locale che nel 2023 raggiunse la semifinale. 5.53 Questo il punto con cui Berrettini ha chiuso il match: Back in the winner’s circle Berretini beats Munar 6-4 6-2 in Tokyo for his first win since Rome! #kinoshitajotennis pic. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Munar 6-4, 6-2, ATP Tokyo 2025 in DIRETTA: vittoria convincente dopo 137 giorni e accesso agli ottavi!