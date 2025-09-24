LIVE Berrettini-Munar 6-4 3-1 ATP Tokyo 2025 in DIRETTA | l’italiano risale da 15-40 e consolida il break
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Decolla il back difensivo di Berrettini con la palla che atterra abbondantemente oltre la linea di fondo campo Seconda 30-30 Doppio fallo, il terzo del match per Munar. 30-15 Si spegne a metà rete il back dell’italiano 15-15 Munar non riesce a controllare il dritto sull’accelerazione in corsa del romano 15-0 Si ferma in rete il rovescio lungolinea di Berrettini 3-1 Gioco Berrettini: servizio, dritto e stop volley in contropiede per l’azzurro che risale da 15-40 e rimane avanti di un break. A-40 Prima ad uscire e benedizione di dritto dalla parte opposta. 🔗 Leggi su Oasport.it
