CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Decolla il back difensivo di Berrettini con la palla che atterra abbondantemente oltre la linea di fondo campo Seconda 30-30 Doppio fallo, il terzo del match per Munar. 30-15 Si spegne a metà rete il back dell’italiano 15-15 Munar non riesce a controllare il dritto sull’accelerazione in corsa del romano 15-0 Si ferma in rete il rovescio lungolinea di Berrettini 3-1 Gioco Berrettini: servizio, dritto e stop volley in contropiede per l’azzurro che risale da 15-40 e rimane avanti di un break. A-40 Prima ad uscire e benedizione di dritto dalla parte opposta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Munar 6-4, 3-1, ATP Tokyo 2025 in DIRETTA: l’italiano risale da 15-40 e consolida il break