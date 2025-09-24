LIVE Berrettini-Munar 6-4 0-0 ATP Tokyo 2025 in DIRETTA | l’italiano vince un complicato primo set

Oasport.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Berrettini si appoggia bene sulla velocità della prima di Munar, rispedendo rapidamente la palla dall’altra parte del campo e forzando l’errore dello spagnolo con il dritto in uscita dal servizio. Al servizio Jaume Munar. SECONDO SET Tanti ottimi segnali sono arrivati da Matteo Berrettini in questo primo set. L’azzurro ha confermato di stare bene, riuscendo a muoversi senza problemi sia negli spostamenti laterali che in quelli in avanti, come dimostrato specialmente nel quinto game, dove è arrivato il break decisivo. Estremamente significativa la gestione dei punti importanti dell’italiano, che quando la palla è iniziata a scottare ha preso in mano lo scambio andandosi a prendere il punto 6-4 Gioco e primo set Berrettini: l’azzurro mette il sigillo sul primo parziale con uno splendido dritto inside-in sulla riga a conclusione di uno scambio lungo. 🔗 Leggi su Oasport.it

live berrettini munar 6 4 0 0 atp tokyo 2025 in diretta l8217italiano vince un complicato primo set

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Munar 6-4, 0-0, ATP Tokyo 2025 in DIRETTA: l’italiano vince un complicato primo set

In questa notizia si parla di: berrettini - munar

LIVE Berrettini-Munar 0-0, ATP Tokyo 2025 in DIRETTA: entrano in campo i due giocatori

LIVE Berrettini-Munar, ATP Tokyo 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro

ATP Tokyo 2025: Berrettini trova Munar, Darderi sfida Nishioka. Alcaraz parte con Baez

LIVE Berrettini-Munar, ATP Tokyo 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro; A che ora Berrettini-Munar, ATP Tokyo 2025: programma, tv, streaming; Alcaraz e Berrettini al via: il tabellone di Tokyo.

live berrettini munar 6LIVE Berrettini-Munar 5-4, ATP Tokyo 2025 in DIRETTA: l’italiano serve per vincere il primo set - Di pochissimo largo il rovescio incrociato di Berrettini 30- Si legge su oasport.it

live berrettini munar 6Dove vedere Berrettini-Munar nell'Atp 500 di Tokyo - In tanti in questo match si aspettano una rinascita di Berrettini, che non gioca da Wimbledon ... Come scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Live Berrettini Munar 6