LIVE Berrettini-Munar 6-4 0-0 ATP Tokyo 2025 in DIRETTA | l’italiano vince un complicato primo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Berrettini si appoggia bene sulla velocità della prima di Munar, rispedendo rapidamente la palla dall’altra parte del campo e forzando l’errore dello spagnolo con il dritto in uscita dal servizio. Al servizio Jaume Munar. SECONDO SET Tanti ottimi segnali sono arrivati da Matteo Berrettini in questo primo set. L’azzurro ha confermato di stare bene, riuscendo a muoversi senza problemi sia negli spostamenti laterali che in quelli in avanti, come dimostrato specialmente nel quinto game, dove è arrivato il break decisivo. Estremamente significativa la gestione dei punti importanti dell’italiano, che quando la palla è iniziata a scottare ha preso in mano lo scambio andandosi a prendere il punto 6-4 Gioco e primo set Berrettini: l’azzurro mette il sigillo sul primo parziale con uno splendido dritto inside-in sulla riga a conclusione di uno scambio lungo. 🔗 Leggi su Oasport.it
