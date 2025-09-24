LIVE Berrettini-Munar 3-2 ATP Tokyo 2025 in DIRETTA | arriva il break per l’azzurro

24 set 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 40-40 Fortunato l’azzurro! Termina lungo di pochissimi millimetri il lob difensivo di Munar, che era arrivato sulla buona volee incrociata di Berrettini riuscendo anche a scavalcarlo. 40-A L’italiano è scarico in uscita dal movimento del servizio e spedisce in rete il dritto. Seconda 40-40 Splendido dritto lungolinea di Berrettini che trova l’incrocio delle righe. Seconda 30-40 Prima ad uscire vincente. Munar è più vicino al campo sulla prima, rispetto che alla secondo dove fa un passo indietro per gestire il rimbalzo più alto della palla e neutralizzare le rotazioni dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

