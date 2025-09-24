LIVE Berrettini-Munar 1-2 ATP Tokyo 2025 in DIRETTA | lo spagnolo si salva da 15-40

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Prima ad uscire vincente. 40-40 Grande prima ad uscire di Berrettini che poi spinge con il dritto incrociato e chiude con il lungolinea. 30-40 Manovra bene l’italiano che fa correre Munar, il quale perde il controllo del back difensivo Seconda 15-40 Seconda carica in kick ad uscire per l’italiano, che va in progressione con il dritto e chiude con lo smash. Pochi punti diretti con il servizio fino a questo momento per il romano che deve essere bravo a non perdere la pazienza con i colpi di inizio gioco. Seconda 0-40 Ottimo passante basso di Munar che costringe il romano ad una complicata demi-volee su cui lo spagnolo passa e chiude il punto. 🔗 Leggi su Oasport.it

