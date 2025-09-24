LIVE Berrettini-Munar 1-1 ATP Tokyo 2025 in DIRETTA | lo spagnolo si salva in apertura

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Termina largo di poco il dritto incrociato di Berrettini. Secondo errore consecutivo millimetrico per l’italiano 40-40 Nooo. Appena lungo il rovescio del romano, che era riuscito a trovare un’ottima risposta con il colpo bimane 30-40 Si spegne in rete il back di Berrettini. Bravo Munar a spingere sin con la prima al centro, prendendo in mano lo scambio e facendo correre l’italiano 15-40 Si ferma in rete la smorzata in uscita dal servizio di Munar. 15-30 Berrettini prende in mano lo scambio sin dalla risposta, martella con il dritto facendo muovere l’avversario e poi chiude con un comodo smash 15-15 Prima ad uscire vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

