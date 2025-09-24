LIVE Berrettini-Munar 0-0 ATP Tokyo 2025 in DIRETTA | entrano in campo i due giocatori
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Al servizio Jaume Munar PRIMO SET 4.10 Termina il warm-up. 4.07 Jaume Munar ha vinto il sorteggio ed ha scelto di servire. 4.05 Inizia il riscaldamento pre-match 4.04 I due giocatori si avvicinano a rete per il sorteggio e le foto di rito. 4.03 Entrano in campo i due giocatori. 4.01 L’arbitro dell’incontro sarà il signor Fergus Murphy. 3.58 Tra i due giocatori c’è solamente un precedente, che risale all’ATP di Marrakech 2024: in quell’occasione a vincere è stato Berrettini, che si è imposto per 6-4, 4-6, 6-3. 3.55 Per Munar le prossime settimane saranno estremamente importanti: lo spagnolo proverà sia a conquistarsi sul campo la convocazione alla Final Eight di Coppa Davis che a chiudere l’anno tra i primi 32 del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it
