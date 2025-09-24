Little Tony su Rai3 il documentario Cuore Matto
Un omaggio intimo e potente a un’icona della musica italiana andrà in onda su Rai 3 con il documentario Little Tony – Cuore Matto. Un omaggio intimo e potente a un’icona della musica italiana: lunedì 29 settembre 2025, alle ore 15:45 su Rai3, andrà in onda il documentario Little Tony – Cuore Matto. Un viaggio nel mondo di Antonio Ciacci, in arte Little Tony, per celebrare il simbolo del rock’n’roll italiano e il suo indimenticabile contributo musicale. Il documentario, scritto da Angelo Petruccetti e diretto da Luca Siciliano, getta nuova luce su momenti pubblici e privati di una carriera leggendaria, esplorando l’uomo dietro l’artista. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: little - tony
Marvel sostituirà tutti gli X-Men e anche Tony Stark, dopo Avengers: Secret Wars (che sarà un reset)
80 anni di “Tony”, festa allo Zadra Ring
Achievement più difficili in Tony Hawk’s Pro Skater 3 e 4: meno dello 0,10% degli utenti li ha ottenuti
Omaggio a 'Little Tony' su Rai3, doc racconta il 'Cuore Matto' della musica italiana; Palinsesti Rai, tutte le novità musicali della stagione 2025/2026; I programmi tv di sabato 23 agosto 2025.
Omaggio a 'Little Tony' su Rai3, doc racconta il 'Cuore Matto' della musica italiana - Un viaggio nel mondo di Antonio Ciacci, in arte Little Tony, per celebrare il simbolo del ... Scrive adnkronos.com
Il caso Mollicone, Little Tony e l'autismo tra i documentari - 7/11 - Per la sezione documentari è in palinsesto “Il Caso Mollicone”, sull’omicidio di Serena Mollicone. Secondo ilfattoquotidiano.it