Little Tony su Rai3 il documentario Cuore Matto

Spettacolo.eu | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un omaggio intimo e potente a un’icona della musica italiana andrà in onda su Rai 3 con il documentario Little TonyCuore Matto. Un omaggio intimo e potente a un’icona della musica italiana:  lunedì 29 settembre 2025, alle ore 15:45 su Rai3,   andrà in onda il documentario Little Tony – Cuore Matto. Un viaggio nel mondo di Antonio Ciacci, in arte Little Tony, per celebrare il simbolo del rock’n’roll italiano e il suo indimenticabile contributo musicale. Il documentario, scritto da  Angelo Petruccetti  e diretto da  Luca Siciliano, getta nuova luce su momenti pubblici e privati di una carriera leggendaria, esplorando l’uomo dietro l’artista. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

little tony su rai3 il documentario cuore matto

© Spettacolo.eu - Little Tony, su Rai3 il documentario Cuore Matto

In questa notizia si parla di: little - tony

Marvel sostituirà tutti gli X-Men e anche Tony Stark, dopo Avengers: Secret Wars (che sarà un reset)

80 anni di “Tony”, festa allo Zadra Ring

Achievement più difficili in Tony Hawk’s Pro Skater 3 e 4: meno dello 0,10% degli utenti li ha ottenuti

Omaggio a 'Little Tony' su Rai3, doc racconta il 'Cuore Matto' della musica italiana; Palinsesti Rai, tutte le novità musicali della stagione 2025/2026; I programmi tv di sabato 23 agosto 2025.

little tony rai3 documentarioOmaggio a 'Little Tony' su Rai3, doc racconta il 'Cuore Matto' della musica italiana - Un viaggio nel mondo di Antonio Ciacci, in arte Little Tony, per celebrare il simbolo del ... Scrive adnkronos.com

Il caso Mollicone, Little Tony e l'autismo tra i documentari - 7/11 - Per la sezione documentari è in palinsesto “Il Caso Mollicone”, sull’omicidio di Serena Mollicone. Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Little Tony Rai3 Documentario