little tony su rai3 il documentario cuore matto

Un omaggio intimo e potente a un’icona della musica italiana andrà in onda su Rai 3 con il documentario Little Tony – Cuore Matto. Un omaggio intimo e potente a un’icona della musica italiana: lunedì 29 settembre 2025, alle ore 15:45 su Rai3, andrà in onda il documentario Little Tony – Cuore Matto. Un viaggio nel mondo di Antonio Ciacci, in arte Little Tony, per celebrare il simbolo del rock’n’roll italiano e il suo indimenticabile contributo musicale. Il documentario, scritto da Angelo Petruccetti e diretto da Luca Siciliano, getta nuova luce su momenti pubblici e privati di una carriera leggendaria, esplorando l’uomo dietro l’artista. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

