Litigano su Tik Tok, si danno appuntamento in strada e spara al rivale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Prima hanno litigato e si sono insultati su TikTok, poi si sono dati appuntamento in strada per chiudere la questione: e una volta che si sono trovati uno di fronte all’altro, uno dei due ha tirato fuori una pistola e ha sparato, fortunatamente senza colpire il rivale. L’episodio è accaduto a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino. I carabinieri hanno identificato l’uomo che avrebbe sparato, che è stato sottoposto al guanto di paraffina, e sono alla ricerca dell’arma. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
