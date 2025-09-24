L’Italia del volley maschile conquista la semifinale dei Campionati del Mondo con una prova autoritaria contro il Belgio. A Manila, gli azzurri si impongono con un netto 3-0 (25-13, 25-18, 25-18) e scrivono un’altra pagina di storia, centrando per la settima volta l’accesso tra le prime quattro squadre del pianeta. Il CT Fefè De Giorgi conferma l’assetto vincente delle ultime partite: Giannelli in palleggio e Romanò opposto, con Michieletto e Bottolo schiacciatori, Gargiulo e Russo al centro, e Balaso libero. Il Belgio, guidato da Zanini, risponde con D’Hulst-Reggers in diagonale, Deroo e Desmet in banda, Coolman e Fafchamps centrali, e Lantsoght libero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - L’Italia travolge il bello ai Mondiali di volley: azzurri in semifinale