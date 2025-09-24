Maltempo in Italia: danni incalcolabili e allerta in 15 regioni Dal Nord al Sud, un'ondata di maltempo ha travolto la penisola. Strade allagate, frane, e voragini si aprono in un'Italia che fa la conta dei danni, in attesa che l'emergenza finisca. L'Italia fa la conta dei danni, dal Nord al Sud, dopo l'ondata di maltempo che ha travolto la penisola, e l'emergenza non è ancora finita. L'allerta resta arancione in Veneto e gialla per ben 15 regioni, mentre ovunque si segnalano disagi e distruzione. A Marano, vicino a Napoli, i rifiuti galleggiano per le strade allagate, mentre nel Milanese, a Meda, montagne di mobili invadono i viali e torri di automobili accatastate occupano i garage. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - L'Italia sommersa dal maltempo, i danni non si contano