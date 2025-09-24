L' Italia sommersa dal maltempo i danni non si contano
Maltempo in Italia: danni incalcolabili e allerta in 15 regioni Dal Nord al Sud, un'ondata di maltempo ha travolto la penisola. Strade allagate, frane, e voragini si aprono in un'Italia che fa la conta dei danni, in attesa che l'emergenza finisca. L'Italia fa la conta dei danni, dal Nord al Sud, dopo l'ondata di maltempo che ha travolto la penisola, e l'emergenza non è ancora finita. L'allerta resta arancione in Veneto e gialla per ben 15 regioni, mentre ovunque si segnalano disagi e distruzione. A Marano, vicino a Napoli, i rifiuti galleggiano per le strade allagate, mentre nel Milanese, a Meda, montagne di mobili invadono i viali e torri di automobili accatastate occupano i garage. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Ue, la Francia sommersa da crisi economico-politica ma l'Italia non è da meno: debito al 137% Pil, 43,5% pressione fiscale, oltre 48% spesa pubblica
In Italia si stima che quasi 3 milioni di lavoratori siano impiegati in nero. L’economia sommersa, che include il lavoro nero e le attività parzialmente dichiarate al fisco, si aggira attorno ai 180 miliardi di euro. Legalità e giustizia sociale sono due facce inscindibili - facebook.com Vai su Facebook
Allagamento a Massa: la stazione sommersa dall’acqua dopo forti piogge; San Benedetto del Tronto e Pescara sott'acqua per il maltempo, persone salvate col gommone e voli dirottati; Maltempo in Italia, oggi allerta rossa per piena del Po in Emilia: il video delle auto sommerse dall'acqua.
Maltempo e danni, i Comuni fra le province di Monza e Como chiedono lo stato di calamità naturale - La richiesta sarà presentata alle Regione che poi l’inoltrerà al governo. Segnala ilgiorno.it
Italia sotto la pioggia: Ischia sommersa dal nubifragio, Piemonte in ansia per la turista dispersa - Intanto in Piemonte continuano le ricerche di una turista dispersa: il maltempo non ... Secondo alfemminile.com