L' Italia manda una nave da guerra per proteggere la Flotilla

Per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla Flotilla, l'Italia ha inviato nell'area in cui si trovano le navi, la fregata multiruolo Fasan della Marina Militare, che era in navigazione a Nord di Creta.Lo ha annunciato il ministro della Difesa Guido Crosetto, in concerto con il. 🔗 Leggi su Today.it

Un Milan dominante manda ko il Lecce nei sedicesimi di Coppa Italia Gimenez e Nkunku si sbloccano a San Siro, Pulisic pone fine ai giochi mettendo la firma sul 3-0. Agli ottavi la squadra di Allegri affronterà la Lazio ? #CorrieredelloSport #Milan

L'ambasciatore #Usa in Italia manda in tilt la sinistra: "Giorgia #Meloni leader forte e un grande vantaggio per l'Italia" #19settembre #iltempoquotidiano

Portaerei e navi da guerra russe nel Mediterraneo. Aiea, centinaia di spari ieri dentro centrale Zaporizhzhia; La nave militare Libra è partita dall'Italia per trasferire 40 migranti nei Cpr in Albania - Il video; L'Italia non manderà soldati sul terreno. Kiev: Servono truppe pronte a combattere non peacekeeper - Summit a 31 a Parigi, quattro nodi da sciogliere.

Droni contro la Flotilla, Bonelli alle grandi manovre: "Mandiamo le navi da guerra" - Inviare le navi da guerra della Marina militare italiana ad abbattere i droni che minacciano la spedizione della Global Sumud Flotilla in viaggio ...

Iran-Israele, cosa succede se l'Italia entra in guerra? Il governo studia un piano per i riservisti: i dettagli - La proposta è di allestire 10mila volontari pronti in caso di necessità e 40mila soldati in più I venti di guerra si fanno sempre più forti anche in Europa.