L’Italia invia una fregata in supporto della Global Sumud Flotilla Crosetto | Garantiamo assistenza ai nostri concittadini

L'Italia invia una fregata in supporto della Global Sumud Flotilla

La fregata italiana multiruolo Fasan, in navigazione a nord di Creta, si sta dirigendo verso la Global Sumud Flotilla. Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, anticipando le richieste di assistenza da parte dei membri degli equipaggi umanitari dopo l’ennesimo attacco. Si tratta di un intervento «immediato» con la finalità di «garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla Flotilla». La decisione «presa alle 4 di notte». La decisione di dirottare la Fasan per dare manforte alla spedizione sarebbe stata presa « questa notte alle 03.50, pur essendo in Estonia, dopo un confronto con il capo di Stato maggiore della difesa». 🔗 Leggi su Open.online

