L’Italia guida l’innovazione quantistica | successo al Q2B di Parigi

Lapresse.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L’Italia oggi è stata la protagonista qui a Parigi, perché non siamo secondi a nessuno”. A parlare è Fabio Beltram, tra i più quotati scienziati della fisica quantistica mondiale, a margine del Q2B, il “ Quantum 2 Business ”, la principale fiera di settore in Europa in corso a Parigi. “Siamo qui con una presenza forte: di visione e di concreta realizzazione, anche attraverso le imprese che abbiamo portato qui con noi” spiega Beltram, che è direttore di NQSTI, acronimo di National Quantum Science and Technology Institute, il consorzio italiano che raggruppa oltre trenta istituzioni italiane, tra centri di ricerca, università e imprese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

