L’Italia affronterà la Polonia nella semifinale dei Mondiali di volley | Turchia travolta sfida galattica a Leon e Kurek
L’Italia affronterà la Polonia nella semifinale dei Mondiali 2025 di volley maschile: stamattina gli azzurri hanno travolto il Belgio con il massimo scarto, oggi pomeriggio i biancorossi hanno risposto presente surclassando la Turchia con un perentorio 3-0 (25-15; 25-22; 25-19). Le due squadre si incroceranno nella giornata di sabato 27 settembre sul campo di Pasay City (Manila, Filippine), per quello che sarà l’ennesimo atto di una Classica che ha animato le ultime stagioni della pallavolo internazionale. Gli azzurri vinsero l’atto conclusivo dei Mondiali 2022, mentre persero le finali degli Europei 2023 e dell’ultima Nations League: chi riuscirà ad avere la meglio in questo testa a testa e a guadagnarci il diritto di lottare per il titolo? Si tratta di quella che molti definirebbero una finale anticipata, visto che le due compagini sembrano essere più quotate rispetto alla realtà che emergerà dall’altra parte del tabellone, dove sono previsti USA-Bulgaria e Iran-Cechia. 🔗 Leggi su Oasport.it
