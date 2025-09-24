L' ira dell' Ungheria | È una criminale Lei | Io perseguitata

C'è la Salis di lotta e la Salis da poltrona, quella dei post a pugno chiuso tra Leonka e Quarto Stato, e quella accomodata sugli agi da eurodeputata, dodicimila euro al mese e soprattutto l'immunità parlamentare: il privilegio che ieri la mette al riparo dalle manette che la attendevano in Ungheria. Di fatto, la seconda Ilaria salva la prima: l'Ilaria in tailleur che tra Bruxelles e a Strasburgo si è ambientata in fretta, ha stretto amicizie anche tra quelli che fino al giorno dell'arresto insultava in corteo, democristiani e socialisti, tutti traditori del popolo. E che ieri tornano utili, anzi decisivi, per togliere dai guai l'Ilaria di prima, quella con la kefiah, la ragazza dei centri sociali, delle occupazioni, dei cortei antagonisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

