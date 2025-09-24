L’ipertensione mette a rischio la vita di oltre un miliardo di persone allarme dell’Oms | Ogni ora mille persone perdono la vita

Le vite di più di un miliardo di persone nel mondo sono a rischio a causa dellipertensione. L'allarme proviene dall'Oms che ha diffuso un nuovo rapporto. Ecco tutti i dettagli. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha pubblicato nelle scorse ore il suo secondo rapporto globale sull'ipertensione. I dati mostrano che 1,4 miliardi di persone soffrivano di ipertensione nel 2024. Stando alle statistiche, inoltre, poco più di una persona su cinque riesce a tenerla sotto controllo tramite farmaci.

