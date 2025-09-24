L’investitore di Giorgia e Milena resta in carcere | rischia 14 anni
Resta in carcere Krzystof Jan Lewandoski, il 34enne polacco arrestato per la morte di Milena Marangon e Giorgia Cagliani, le due 21enni di Paderno d'Adda investite e uccise sabato 20 settembre a Brivio dal furgone condotto dall'uomo mentre si dirigevano verso la festa del paese.Come ha riportato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: investitore - giorgia
La tragedia di Brivio, l’investitore che ha ucciso Giorgia e Milena chiede scusa ma rimane dietro le sbarre
Milena Marangon e Giorgia Cagliani, chi sono le 21enni travolte e uccise da un furgone a Brivio. Arrestato l’investitore, un 34enne
Giorgia e Milena travolte e uccise, l’investitore disperato davanti al giudice: "Perdonatemi"
Giorgia e Milena travolte e uccise, l’investitore disperato davanti al giudice: "Perdonatemi" $lecco $brivio $incidente $23settembre tgcom24.mediaset.it/cronaca/giorgi… - X Vai su X
Leggi qui ? https://www.zmedia.it/tragico-incidente-due-21enni-investite-e-uccise-da-un-furgone-responsabile-positivo-al-drug-test/ Le vittime sono Milena Marangon e Giorgia Cagliani, entrambe di Paderno d’Adda. L’investitore, 34enne, è risultato positivo - facebook.com Vai su Facebook
Giorgia e Milena travolte e uccise l’investitore disperato davanti al giudice | Perdonatemi.