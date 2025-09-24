L’investitore di Giorgia e Milena resta in carcere | rischia 14 anni

Resta in carcere Krzystof Jan Lewandoski, il 34enne polacco arrestato per la morte di Milena Marangon e Giorgia Cagliani, le due 21enni di Paderno d'Adda investite e uccise sabato 20 settembre a Brivio dal furgone condotto dall'uomo mentre si dirigevano verso la festa del paese.Come ha riportato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

