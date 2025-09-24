L’invenzione | il gelato con amminoacidi Poche calorie tanto supporto per i muscoli e 2 brevetti

Cesena, 24 settembre 2025 – Il mantenimento dell’ efficienza fisica quando la giovinezza se ne va è una questione di grande rilevanza per gli atleti (professionisti e amatori) che vogliono continuare a praticare sport dopo i 40 anni, ma anche per la gente comune che vuole mantenere la piena efficienza fisica. A 40 anni, infatti, inizia la sarcopenia che causa la perdita progressiva di massa e forza muscolare, in una parola l’invecchiamento fisico. Il modo più efficace per contrastarla è aggiungere aminoacidi e proteine all’alimentazione quotidiana. Gli aminoacidi supportano il recupero muscolare e nutrizionale, vengono digeriti subito dopo l’ingestione senza dispersione e lavorano direttamente sul muscolo; le proteine semplici, invece, non sempre vengono assorbite dal corpo umano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

