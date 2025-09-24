L’intelligenza artificiale ha creato un virus terapeutico
Scienziati della Stanford University, California, hanno creato per la prima volta al mondo i primi virus (fagi), progettati dall’intelligenza artificiale (IA), capaci di dare la caccia e uccidere microorganismi pericolosi per la salute umana: nello specifico i ceppi di Escherichia coli ( E. coli ). Lo studio, condotto da Hie King e colleghi, è stato pubblicato sul server di preprint bioRxiv il 17 settembre, e deve essere ancora sottoposto a revisione paritaria. Ma per l’interesse che ha suscitato, Nature ha dedicato all’esperimento l’apertura del suo sito. Gli autori comunicano che, a livello sperimentale, il loro lavoro dimostra il potenziale dell’intelligenza artificiale nella progettazione di strumenti e terapie biotecnologiche per il trattamento delle infezioni batteriche. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
