L’intelligenza artificiale fa risparmiare il 40% di energia elettrica
L’intelligenza artificiale può diventare un alleato cruciale per ridurre i consumi energetici in diversi settori. Secondo lo studio “Intelligenza artificiale per la gestione dell’energia”, presentato oggi dalla Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia (Fire), l’industria potrebbe tagliare i propri consumi del 10-25% grazie alla manutenzione predittiva e a una gestione intelligente dell’energia. Quanto si risparmia. Negli edifici, sistemi di riscaldamento, ventilazione, condizionamento (HVAC) e illuminazione guidati dall’IA potrebbero portare a una riduzione dell’8-40%. Anche i trasporti beneficerebbero di una gestione ottimizzata delle flotte e di una ricarica intelligente dei veicoli, con un taglio delle emissioni fino al 30%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
