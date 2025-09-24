L’inglese si impara al museo in partenza un nuovo ciclo di MusEnglish

Anche per questo anno scolastico i Musei Civici Fiorentini, Palazzo Medici Riccardi e Fondazione MUS.E presentano il programma di MUS.English, volto a offrire un apprendimento della lingua inglese intriso di storia e bellezza. Dopo il successo degli scorsi anni, è quindi previsto un calendario di appuntamenti che si svilupperà in tre cicli, sempre con insegnanti madrelingua. Dopo il ciclo a Palazzo Medici Riccardi (dall’11 ottobre al 20 dicembre 2025), si riparte al Museo di Palazzo Vecchio (dal 9 gennaio al 14 marzo 2026) per concludere in primavera al Museo Novecento (dal 20 marzo al 13 giugno 2026). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’inglese si impara al museo in partenza un nuovo ciclo di Mus.English