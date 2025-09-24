L’inflazione corre i salari no Anche l’industria bellica tradisce Mosca

Combattere, uccidere e morire. E, magari, farlo anche gratis, o quasi. In Russia succede anche questo ai tempi della grande crisi economica che ha colpito l’ex U, ormai stretta in una morsa mortale, fatta di sanzioni, embarghi al petrolio e siti per la raffinazione finiti fuori uso. Tutto parte da un paradosso: un Paese che ha imperniato la propria economia sull’industria bellica, ora vede quella stessa industria perdere pezzi, giorno dopo giorno. Motivo? Non ci sono più soldi per garantire salari all’altezza dell’inflazione, che in Russia viaggia ancora su livelli intorno al 10%, ai massimi da tre decenni. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’inflazione corre, i salari no. Anche l’industria bellica tradisce Mosca

