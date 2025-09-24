Secondo giorno di sfilate alla Milano Fashion Week. Mercoledì 24 settembre è stato il giorno del debutto di Simone Bellotti da Jil Sander: una pagina bianca, un nuovo capitolo. La sfilata, in una passerella immacolata con Palazzo Sforzesco sullo sfondo, ci riporta alle origini del brand, nel pieno del minimalismo anni Novanta. Il nuovo corso di Simone Bellotti. Quello di Simone Bellotti è uno dei tanti debutti di questa Milano Fashion Week. L’annuncio del cambio al vertice era arrivato a marzo, quando l’azienda e il gruppo OTB avevano annunciato il nome del nuovo stilista. Una scelta che aveva subito acceso la curiosità del settore: il designer, classe 1978, ha associato il suo nome all’idea di un lusso portabile e sofisticato al tempo stesso. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Linee pulite, silhouette essenziali e la forza dei colori primari: cosa abbiamo visto nel debutto di Simone Bellotti da Jil Sander