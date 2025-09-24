Linee pulite silhouette essenziali e la forza dei colori primari | cosa abbiamo visto nel debutto di Simone Bellotti da Jil Sander
Secondo giorno di sfilate alla Milano Fashion Week. Mercoledì 24 settembre è stato il giorno del debutto di Simone Bellotti da Jil Sander: una pagina bianca, un nuovo capitolo. La sfilata, in una passerella immacolata con Palazzo Sforzesco sullo sfondo, ci riporta alle origini del brand, nel pieno del minimalismo anni Novanta. Il nuovo corso di Simone Bellotti. Quello di Simone Bellotti è uno dei tanti debutti di questa Milano Fashion Week. L'annuncio del cambio al vertice era arrivato a marzo, quando l'azienda e il gruppo OTB avevano annunciato il nome del nuovo stilista. Una scelta che aveva subito acceso la curiosità del settore: il designer, classe 1978, ha associato il suo nome all'idea di un lusso portabile e sofisticato al tempo stesso.
Dalle linee pulite del prêt-à-porter ai tessuti preziosi dell'haute couture, lo stile Armani resterà sempre sinonimo di eleganza, sobrietà e raffinatezza
Miss Grant. Rihanna · Bitch Better Have My Money. “Ginza Dreams” nasce dall’incanto delle luci giapponesi: linee pulite, dettagli sofisticati e un mix di colori che unisce tradizione e modernità. Una collezione pensata per chi sogna in grande, fin da piccola. - facebook.com Vai su Facebook
Linee pulite e stile moderno con la linea Trend di miscelatori monocomando by Rubinetterie Mariani. Finitura cromata, solidità e design per un bagno elegante e sempre funzionale. https://tinyurl.com/DfxNws010925 ~ ~ ~ ~ #RubinetterieMariani #DianFlex # - X Vai su X
