Linee pulite silhouette essenziali e la forza dei colori primari | cosa abbiamo visto nel debutto di Simone Bellotti da Jil Sander

Amica.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo giorno di sfilate alla Milano Fashion Week. Mercoledì 24 settembre è stato il giorno del debutto di Simone Bellotti da Jil Sander: una pagina bianca, un nuovo capitolo. La sfilata, in una passerella immacolata con Palazzo Sforzesco sullo sfondo, ci riporta alle origini del brand, nel pieno del minimalismo anni Novanta. Il nuovo corso di Simone Bellotti. Quello di Simone Bellotti è uno dei tanti debutti di questa Milano Fashion Week. L’annuncio del cambio al vertice era arrivato a marzo, quando l’azienda e il gruppo OTB avevano annunciato il nome del nuovo stilista. Una scelta che aveva subito acceso la curiosità del settore: il designer, classe 1978, ha associato il suo nome all’idea di un lusso portabile e sofisticato al tempo stesso. 🔗 Leggi su Amica.it

linee pulite silhouette essenziali e la forza dei colori primari cosa abbiamo visto nel debutto di simone bellotti da jil sander

© Amica.it - Linee pulite, silhouette essenziali e la forza dei colori primari: cosa abbiamo visto nel debutto di Simone Bellotti da Jil Sander

In questa notizia si parla di: linee - pulite

Dalle linee pulite del prêt-à-porter ai tessuti preziosi dell'haute couture, lo stile Armani resterà sempre sinonimo di eleganza, sobrietà e raffinatezza

I 10 abiti di Cos da desiderare per l'Autunno 2025; Come sarà l'abito da sposa perfetto nel 2025? Scopriamolo insieme a Sposae Atelier; Buon compleanno Jennifer Aniston, da star tv a emblema dello stile semplice e coerente.

Linee essenziali nel segno della tradizione, ecco la nuova maglia del Genoa - Disegno pulito con linee essenziali e moderne, senza altri rimandi, come accaduto in passato con le onde del mare della scorsa stagione. Si legge su genova.repubblica.it

Massimo Lopez: "Con le sue linee pulite Armani era forte restando semplice" - (Adnkronos) – "Era forte, restando semplice, una sobrietà che andava controcorrente: faceva tutto senza alzare la voce. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Linee Pulite Silhouette Essenziali