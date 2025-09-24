Tarantini Time Quotidiano La nota trasmissione del daytime di Rai 1, Linea Verde Italia, condotta da Monica Caradonna e Tinto, torna a Taranto con una puntata interamente dedicata al mare come filo conduttore. Il tema scelto è “Radici antiche per un futuro sostenibile”: un viaggio che attraverserà Taranto e la sua provincia, raccontandone le eccellenze naturali, culturali e artigianali. Dalle meraviglie del Santuario dei Delfini al parco eolico nel Mar Grande, fino alla maestosa Gravina di Laterza, lo spettatore sarà accompagnato alla scoperta di luoghi unici e suggestivi. Non mancheranno le storie di uomini e donne che, con il loro saper fare artigiano, custodiscono tradizioni e al tempo stesso guardano al futuro. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Linea Verde Italia torna a Taranto: il mare protagonista della nuova puntata