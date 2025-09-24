Linea Orte-Falconara sopralluogo del ministro Matteo Salvini nel cantiere del secondo lotto

Anconatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SERRA SAN QUIRICO – Nella mattinata di oggi, mercoledì 24 settembre, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha fatto visita al cantiere della Orte-Falconara, per la precisione alla Galleria “La Rossa” di Serra San Quirico.Il sopralluogo ha riguardato il Lotto 2, quello cioè del tratto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

