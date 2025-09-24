Linea Orte-Falconara sopralluogo del ministro Matteo Salvini nel cantiere del secondo lotto
SERRA SAN QUIRICO – Nella mattinata di oggi, mercoledì 24 settembre, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha fatto visita al cantiere della Orte-Falconara, per la precisione alla Galleria “La Rossa” di Serra San Quirico.Il sopralluogo ha riguardato il Lotto 2, quello cioè del tratto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: linea - orte
Orte-Falconara, la linea che unirà Roma ad Ancona tra le priorità delle Ferrovie dello Stato: tempi ridotti fino a 30 minuti
Lavori sui binari, la linea Orte-Fiumicino Aeroporto rischia variazioni e cancellazioni
Come arrivare a HYROX Roma in treno La sede di HYROX Roma è facilmente raggiungibile in treno!La stazione ferroviaria più vicina è Fiera di Roma, situata sulla linea FL1 Orte–Fiumicino. Puoi prendere il treno FL1 direzione Fiumicino da:•? ?Tiburtina ( - facebook.com Vai su Facebook
Lavori sui binari, la linea Orte-Fiumicino Aeroporto rischia variazioni e cancellazioni https://ilfaroonline.it/2025/09/10/lavori-sui-binari-la-linea-orte-fiumicino-aeroporto-rischia-variazioni-e-cancellazioni/617588/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #new - X Vai su X
Ferrovie: sopralluogo di Salvini nel cantiere Orte-Falconara; Invito Stampa – Sopralluogo Matteo Salvini – Galleria La Rossa Genga; Eventi e scadenze del 24 settembre 2025.
Rfi, 'con raddoppio su Orte-Falconara fino a dieci treni l'ora' - "Un raddoppio di una linea ferroviaria porta dei vantaggi rispetto al numero dei treni che si possono mettere sulla tratta e si arriverà a mettere dieci treni rispetto ai quattro all'ora previsti ades ... Secondo msn.com
Al via i lavori sulla linea ferroviaria Orte-Falconara - Al via i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Orte- Segnala ansa.it