L’indigestione di un pitone birmano | vomita un intero cervo che aveva inghiottito

Un caso unico monitorato per la prima volta di un pitone birmano che ha inghiottito un cervo e poi lo ha vomitato a causa del freddo. Gli scienziati studiano le abitudini alimentari di questi rettili che in Florida sono stati importati come "animali domestici" e poi abbandonati in natura: ora sono una specie invasiva che causa alto tasso di mortalità nella fauna autoctona. 🔗 Leggi su Fanpage.it