L' inchiesta sull' incidente mortale di Marco Chiaramonti | disposta l' autopsia c' è un indagato

Agrigentonotizie.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Agrigento ha nominato il medico legale Alberto Alongi e fissato l'autopsia sulla salma di Marco Chiaramonti, il cinquantenne istruttore di tennis e padel che è morto sabato sera a seguito dell'incidente stradale verificatosi lungo viale Emporium, fra il Villaggio Peruzzo e San Leone. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inchiesta - sull

Zona Bianca, Garlasco e la maxi-inchiesta sull’urbanistica di Milano al centro del talk

Anche il sindaco Sala indagato nell’inchiesta sull’urbanistica a Milano

Inchiesta sull'urbanistica a Milano, indagato anche il sindaco Sala. Protesta Fdi e Lega

L'inchiesta sull'incidente mortale di Marco Chiaramonti: disposta l'autopsia, c'è un indagato; L'inchiesta sull'incidente mortale di Marco Chiaramonti, i carabinieri tornano al viale Emporium: nuovi rilievi sul dissesto stradale; Pasquale, Ciro e Antonio morti nell'esplosione all'azienda di rifiuti: indagini sui protocolli di sicurezza.

inchiesta sull incidente mortaleIndagine chiusa su incidente mortale a Pinarella: autista della ruspa e figlio a giudizio per omicidio colposo - La Procura Di Ravenna chiede il giudizio immediato per Lerry Gnoli e il figlio per omicidio colposo aggravato dopo la morte di una turista investita da una ruspa sotto effetto di cocaina ... Secondo gaeta.it

inchiesta sull incidente mortaleSchiacciato da una balla di juta con una tonnellata di polimeri: operaio muore nel Chietino - L’uomo, Rosario Di Palma, è stato travolto da un sacco di polimeri ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Inchiesta Sull Incidente Mortale