L' inchiesta sull' incidente mortale di Marco Chiaramonti | disposta l' autopsia c' è un indagato
La Procura di Agrigento ha nominato il medico legale Alberto Alongi e fissato l'autopsia sulla salma di Marco Chiaramonti, il cinquantenne istruttore di tennis e padel che è morto sabato sera a seguito dell'incidente stradale verificatosi lungo viale Emporium, fra il Villaggio Peruzzo e San Leone. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
INCIDENTE TAPPEINER, INDAGATI DUE CARABINIERI Nuovi sviluppi nell’inchiesta sull’incidente avvenuto sulla A22, costato la vita a Tobias #Tappeiner e con diversi feriti gravi. La #Procura di Bolzano ha infatti reso noto che sono stati iscritti nel registro de - facebook.com Vai su Facebook
Indagine chiusa su incidente mortale a Pinarella: autista della ruspa e figlio a giudizio per omicidio colposo - La Procura Di Ravenna chiede il giudizio immediato per Lerry Gnoli e il figlio per omicidio colposo aggravato dopo la morte di una turista investita da una ruspa sotto effetto di cocaina ... Secondo gaeta.it
Schiacciato da una balla di juta con una tonnellata di polimeri: operaio muore nel Chietino - L’uomo, Rosario Di Palma, è stato travolto da un sacco di polimeri ... Segnala fanpage.it