L' inchiesta de Il Tempo in Senato l' appello di FdI alla sinistra | Chiarite i legami con Hamas

Iltempo.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'inchiesta de Il Tempo sui legami tra la sinistra italiana e uomini ritenuti di Hamas in Italia finisce al Senato grazie a un'iniziativa del presidente dei senatori di Fratelli d'Italia Lucio Malan che, a nome di tutto il partito e dei relatori presenti, ha voluto chiedere chiarezza sulle domande che abbiamo sollevato. Al centro del nostro lavoro c'è Mohammad Hannoun, sanzionato dal dipartimento del Tesoro Usa in qunato propaggine di Hamas in Italia, con lui che con le sue associazioni, in particolare l'Abspp, si ritiene facesse finte operazioni caritaqtevoli per finanziare l'ala militare di Hamas. 🔗 Leggi su Iltempo.it

