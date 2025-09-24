L’imprenditore Raoul Bontempi entra nel capitale della cantina La Montina in Franciacorta

Gamberorosso.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'amministratore delegato della Bontempi Vibo, specializzata in bulloneria made in Italy, fa il suo ingresso nella società spumantistica. Dopo l'acquisto di nuovi ettari di vigneto adesso si punta a nuovi investimenti in sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

l8217imprenditore raoul bontempi entra nel capitale della cantina la montina in franciacorta

© Gamberorosso.it - L’imprenditore Raoul Bontempi entra nel capitale della cantina La Montina in Franciacorta

In questa notizia si parla di: imprenditore - raoul

Raoul Bova gate, nel mirino l’imprenditore Federico Monzino, amico di Martina Ceretti: chi è il pr milanese accusato di presunta estorsione

Chi è Federico Monzino, il 29enne imprenditore milanese coinvolto nel caso Raoul Bova – Martina Ceretti: “Ci tengo anche a precisare che non sono indagato”

Chi è Federico Monzino, l’imprenditore che ha inviato gli audio di Martina Ceretti e Raoul Bova a Fabrizio Corona

Montina: nuovo assetto societario, Raoul Bontempi entra nel capitale - Caro lettore, Milano Finanza si impegna ogni giorno a produrre un’informazione di qualità, puntuale e approfondita, su temi di grande rilevanza come quelli della finanza. Segnala milanofinanza.it

l8217imprenditore raoul bontempi entraMontina Franciacorta cambia volto: diventa azienda agricola ed entra Raoul Bontempi - Montina Franciacorta evolve verso un nuovo assetto societario, rafforzando il legame con la terra, la filiera e la sostenibilità. Secondo italiaatavola.net

Cerca Video su questo argomento: L8217imprenditore Raoul Bontempi Entra