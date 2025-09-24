L' imprenditore confessa il delitto | Ecco dov' è il corpo di Cinzia Pinna

Agi.it | 24 set 2025

AGI - Svolta nell'inchiesta sulla scomparsa di Cinzia Pinna, la donna di Castelsardo di cui non si avevano più notizie dall'11 settembre scorso. L'imprenditore vitivinicolo di Arzachena (Sassari) di 41 anni, Emanuele Ragnedda, ha confessato. Secondo quanto riporta il quotidiano regionale L'Unione Sarda, durante l'interrogatorio che si è svolto nella caserma dei carabinieri di Palau, Ragnedda ha indicato dove si trova il corpo di Cinzia Pinna, la trentatreenne di Castelsardo, che risultava scomparsa da 13 giorni. La sera dell'11 settembre era uscita con amici, e da immagini di telecamere di sorveglianza risultava camminare  in evidente stato confusionale, quando ad un certo punto era   salita su un'auto che l'aveva avvicinata. 🔗 Leggi su Agi.it

L'imprenditore confessa il delitto: "Ecco dov'è il corpo di Cinzia Pinna"

