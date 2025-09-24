L' imprenditore confessa il delitto | Ecco dov' è il corpo di Cinzia Pinna

AGI - Svolta nell'inchiesta sulla scomparsa di Cinzia Pinna, la donna di Castelsardo di cui non si avevano più notizie dall'11 settembre scorso. L'imprenditore vitivinicolo di Arzachena (Sassari) di 41 anni, Emanuele Ragnedda, ha confessato. Secondo quanto riporta il quotidiano regionale L'Unione Sarda, durante l'interrogatorio che si è svolto nella caserma dei carabinieri di Palau, Ragnedda ha indicato dove si trova il corpo di Cinzia Pinna, la trentatreenne di Castelsardo, che risultava scomparsa da 13 giorni. La sera dell'11 settembre era uscita con amici, e da immagini di telecamere di sorveglianza risultava camminare in evidente stato confusionale, quando ad un certo punto era salita su un'auto che l'aveva avvicinata. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - L'imprenditore confessa il delitto: "Ecco dov'è il corpo di Cinzia Pinna"

È stato ritrovato il corpo di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo scomparsa nelle prime ore del 12 settembre scorso. Il cadavere è stato ritrovato in un terreno di proprietà dell'imprenditore Emanuele Ragnedda, adiacente alla sua abitazione. Ha co - facebook.com Vai su Facebook

L'uomo, che era stato fermato dopo aver tentato la fuga, ha confessato il delitto - Il caso della scomparsa di Cinzia Pinna, la ragazza di 33 anni della quale si sono perse le tracce dalla sera dell’11 settembre a Palau, in Gallura, si è scoperto essere in realtà un nuovo caso di fem ... Scrive tpi.it

