AGI - Svolta nell'inchiesta sulla scomparsa di Cinzia Pinna, la donna di Castelsardo di cui non si avevano più notizie dall'11 settembre scorso. L'imprenditore vitivinicolo di Arzachena (Sassari) di 41 anni, Emanuele Ragnedda, ha confessato. Secondo quanto riporta il quotidiano regionale L'Unione Sarda, durante l'interrogatorio che si è svolto nella caserma dei carabinieri di Palau, Ragnedda ha indicato dove si trova il corpo di Cinzia Pinna, la trentatreenne di Castelsardo, che risultava scomparsa da 13 giorni. La sera dell'11 settembre era uscita con amici, e da immagini di telecamere di sorveglianza risultava camminare in evidente stato confusionale, quando ad un certo punto era salita su un'auto che l'aveva avvicinata. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'imprenditore confessa: "Ecco dov'è il corpo di Cinzia Pinna"