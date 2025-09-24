Lille-Brann Bergen Europa League 25-09-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Prima giornata della fase a gironi di Europa League che vede il Lille di Genesio impegnato in casa contro i norvegesi del Brann Bergen. I Dogues vengono dalla batosta subita nel derby contro il Lens, di fatto il primo KO stagionale nella partita più sentita. Una sconfitta che comunque ci può stare contro un avversario affamato di punti e in difficoltà. I biancorossi sono . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Lille-Brann Bergen (Europa League, 25-09-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

In questa notizia si parla di: lille - brann

Brann, una ’cooperativa’ del gol. L’orgoglio di Bergen in campo - La qualificazione in Europa League per il Brann, arrivata grazie al secondo posto ottenuto nella passata annata, ha visto il club accarezzare anche il clan dei grandi, con il secondo turno di ... Da msn.com