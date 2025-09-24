Librotrekking a Bracciano sull' antica Via Clodia
La Via Clodia era una strada che collegava la via Cassia con la via Aurelia, perfetta per i numerosi traffici mercantili tra Roma e le colonie etrusche più che agli spostamenti militari (perchè di corto raggio), e chiamata anche “via delle terme” dal momento che attraversava diverse località. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: librotrekking - bracciano
Librotrekking a Bracciano sull'antica Via Clodia; Librotrekking tra Oriolo e Manziana con sagra e concerto.