Librixia 2025 | è la Fiera del libro di Brescia

All'anagrafe Librixia, doveroso sottotitolo: è la Fiera del libro di Brescia. La manifestazione torna in città per la dodicesima edizione dal 27 settembre al 5 ottobre: come sempre è organizzata dal Confartigianato (attraverso il proprio circolo culturale ANCoS) e dal Comune di Brescia; per. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: librixia - fiera

Librixia - Fiera del libro Brescia - facebook.com Vai su Facebook

A Brescia torna Librixia: date, programma e ospiti della Fiera del libro - X Vai su X

A Brescia torna Librixia: date, programma e ospiti della Fiera del libro - Dal 27 settembre al 5 ottobre dodicesima edizione della rassegna: 182 appuntamenti tra piazza Vittoria, biblioteche, teatri e palazzi storici. Da giornaledibrescia.it

Librixia ritorna dal 27 settembre al 5 ottobre: presentazioni, scrittori e dibattiti per tutti i gusti - E' la dodicesima edizione della Fiera del libro di Brescia, aperta a tutti, che animerà per nove giorni il centro della città con ben 182 incontri e la presenza di decine di autori, protagonisti dei p ... Lo riporta quibrescia.it