Libri su Charlie Kirk pubblicati prima della sua morte | cosa c’è dietro

Il 10 settembre 2025, l’attivista conservatore americano Charlie Kirk è stato ucciso in circostanze ancora oggetto di indagini. Ma già il 9 settembre, su Amazon, compariva un libro dal titolo profetico: The Shooting of Charlie Kirk. Il testo raccontava nei dettagli un attentato, le sue conseguenze e la reazione pubblica. Nonostante l’incongruenza temporale, il libro risultava pubblicato ufficialmente un giorno prima della morte dell’attivista. L’episodio ha acceso in rete una raffica di teorie del complotto: “ Qualcuno sapeva ”, “ Tutto era organizzato ”, “ Era un piano premeditato ”, si leggeva nei forum online. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

