Un vero e proprio spettacolo pirotecnico, «un'inesplicabile malia», in cui tutto è parodia, tutto è sovversione, questo è Tenderenda, il Sognatore di Hugo Ball (Jouvence, pp. 234, euro 14). il manifesto.

Libertà dadaista, un antidoto contro le guerre